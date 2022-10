Saka har avdekt manglar i medisin-handteringa ved Førde sentralsjukehus.

Ein tilsett ved Helse Førde har vedteke 20.000 kroner i førelegg, for å ha «lånt» 22 tablettar av smertemedisinen Paralgin forte frå eit medisinrom. Kvinna la seinare tilbake tilsvarande mengde med tablettar.

Men frå det same medisinrommet har det forsvunne fleire tusen tablettar av vanedannande B-preparat.

Dermed er det ein sprik på fleire tusen tablettar mellom det erkjente lånet og det større påviste svinnet.

– Stor påkjenning

– For henne har det vore ei stor påkjenning å bli mistenkeleggjort, seier advokat Lene Knapstad ved Eine advokatfirma.

Helse Førde stadfesta i januar i år at ein større mengde med tablettar hadde forsvunne frå ei avdeling på Førde sentralsjukehus.

Paralgin forte og andre B-preparat er medisinar som blir brukte til innsoving, demping av angst eller smertestilling. Felles for medisinane er at dei påverkar sentralnervesystemet og kan gje ein uheldig ruseffekt.

Nyleg vart ei liknande sak omtalt ved Sørlandet sjukehus.

A-, B- og C-preparater Ekspandér faktaboks A-preparater

Dette er medisiner som er sterkt vanedannende. Eksempler er morfin og andre opiater som virker smertestillende. Alle A-preparater skrives ut på en egen resept og du må vise legitimasjon når medisinen hentes. B-preparater

Dette er også medisiner som er vanedannende, men ikke fullt så sterke som A-preparater. Eksempler er Valium, Paralgin Forte og sovemedisiner. Du må også vise legitimasjon når disse medisinene skal hentes. C-preparater

Dette er alle andre medisiner det kreves resept for å få kjøpt. Alt fra antidepressiva, blodtrykksmedisiner, p-piller og antibiotika faller inn under denne gruppen. Det er lov å hente medisiner til andre hvis det er snakk om C-preparater.

(Kilde: http://www.lommelegen.no/artikkel/b-og-c-preparater)

Allereie i 2020 vart det første avviket meldt inn ved sjukehuset i Førde, så kom det ytterlegare tre varsel om avvik frå tilsette i 2021.

Etter kvart kom ein tilsett ved avdelinga i søkelyset, som førte til at politiet starta etterforsking – og Statsforvaltaren i Vestland oppretta tilsynssak både mot den tilsette og helseføretaket.

Framleis er det ikkje gjort greie for svinn av fleire tusen tablettar ved Helse Førde. Foto: Oddgeir Sæle

Store manglar

I ei førebels oppsummering skriv Statsforvaltaren at det er eit «faktum» at «medisinrommet i ein del av perioden der svinnet gjekk føre seg, har vore lett tilgjengeleg for uvedkommande.»

I bakkant har også Norsk Sykepleierforbund (NSF) vore involvert. Dei fekk løyve til å kartlegge handteringa av B-preparat ved ulike sengepostar ved sjukehuset, der svara kan bli brukte som ein del av tilsynssaka.

Det er kjent på fleire avdelingar at medisinromdørene ikkje automatisk «smekkar igjen», slik som dei skal, men må gjerne ha eit ekstra «puff», står det i oppsummeringa frå NSF.

«Det er ikkje alltid det blir hugsa på i ein hektisk kvardag, og døra blir difor ståande open utilsikta, og dermed kan medisinrommet bli tilgjengeleg for uvedkommande.»

Det kan vere så mykje som 20 personar innom medisinrommet i løpet av eit døgn, står det vidare. Alt frå sjukepleiarar, studentar, fagutviklar, farmasøyt/apotekar til vaskepersonale, helsefagarbeidar, lege og portør.

Paralgin forte er ein av fleire typar B-preparat som har smertestillande effekt, men som også kan vere vanedannande. Foto: Øyvind Johan Heggstad

Også kvinna som har vore mistenkt har vist til hendingar i samband med medisinrommet ho har reagert på, som ho har sagt frå om.

«Grunna dårleg inneklima, vart døra inn til rommet ofte sett ope, og det var ikkje alltid dei tilsette hugsa på å lukke denne når dei forlèt medisinrommet», viser ho til.

Fagdirektør i Helse Førde, Asle Kjørlaug, seier at det førebels ikkje er innført akuttiltak på nokon av medisinromma. Han viser til at helseføretaket er i gong med ein større gjennomgang av systema og rutinane.

– Eg vil vente med å kommentere før vår eigen gjennomgang er ferdig.

Overordna meiner han likevel sjukehuset har gode rutinar og ein god praksis.

Stor belastning

NRK har fått innsyn i ulike delar av tilsynet, som enno ikkje er avslutta.

I eit brev til Statsforvaltaren skriv Helse Førde at svinnsaka har vore «ei stor belastning» for dei tilsette på avdelinga.

Det blir skildra eit arbeidsmiljø der dei tilsette vart usikre og nærmast byrja å skule på kvarandre.

«Fleire har også følt seg usikre på jobb, både i høve kollegaer og om ein til dømes sjølv er mistenkt av andre», skriv ein av direktørane.

Her kjem det også fram at tilsette har rapportert at den mistenkte har teke B-preparat frå medisinrommet, og at vedkomande «over lang tid» har vore «hyppig på medisinrommet».

Dørlogg viser at vedkommande fleire gonger har logga seg inn på medisinrommet ved bruk av eige ID-kort, og fleire gongar utanfor arbeidstid.

«I tillegg har vi fått opplyst frå andre tilsette at vedkommande andre gonger har kome inn på medisinrommet medan dei er der og døra då er open», skriv Helse Førde.

Eit sentralt punkt frå arbeidsgjevar si side har vore å finne ut kva tenestleg behov vedkomande har hatt for å besøke medisinrommet så ofte.

Avviser skuldingane

Den tilsette som har vore mistenkt avviser å ha noko med det større svinnet å gjere, utanom dei 22 tablettane med Paralgin forte, som ho leverte tilbake til medisinrommet.

Advokat Lene Knapstad seier det har blitt lagt fram dokumentasjon til politiet på kvifor ho besøkte rommet etter arbeidstid, og at ho heile vegen har hatt tenestleg behov for å vere der.

Kvinna tek sjølvkritikk på at ho «lånte» 22 tablettar, men seier ho gav beskjed til kollegaer, og at ho også har lovleg utskrive tablettar frå lege av same type.

– Dette samsvarar også med andre vitneforklaringar i saka, seier Knapstad.

Bakgrunnen for at ho lånte tablettar frå medisinrommet, var at ho, ifølge advokaten, ikkje hadde med seg eigne tablettar enkelte dagar. Alternativet hadde vore å avslutte arbeidsdagen og melde seg sjuk.

Advokat Lene Knapstad seier det har vore ei tung tid for klienten hennar, som på eit tidleg tidspunkt kjende seg mistenkeleggjort for medisinsvinnet. Foto: Fotograf Reiakvam

Kvinna meiner politiet har etterforska saka på ein god og grundig måte, medan ho kritiserer Helse Førde for å ha tunnelsyn og trekke slutningar som det ikkje er grunnlag for.

– Eg må beklage at personen har opplevd at det har vore slik. Frå Helse Førde si side har målet heile tida vore å behandle saka så objektivt som mogleg, seier fagdirektør Asle Kjørlaug.

Statens helsetilsyn jobbar no med tilsynssaka som omhandlar kvinna. Statsforvaltaren har varsla at det overordna tilsynet som omhandlar Helse Førde skal vere ferdig rundt årsskiftet.

Medarbeidaren har no slutta i Helse Førde, i samråd med arbeidsgjevar.