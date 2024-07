Fleire tatt for ruskøyring natt til laurdag

Fleire i Vestland kombinerte alkohol og køyring natt til laurdag.

Like før midnatt blei ein mann teken i ruskontroll i Gaupne i Luster. Mannen i 20-åra mista førarkortet og blei framstilt for blodprøve på legevakta.

Like over midnatt kom politiet i kontakt med ein mann i 50-åra som køyrde båt i Våge i Tysens. Mannen hadde alkoholinntak over tillate promillegrense, også han blei teken inn til blodprøve.

Kl. 01.51 fekk politiet melding om ein bil som hadde køyrd inn i to parkerte bilar ved Leikanger Fjordhotell. I bilen sat ei kvinne og ein mann i 20-åra. Begge blåste til over tillate promillegrense. Kvinna mista førarkortet og mannen blei meldt for å overlate bil til nokon som ikkje fyller krava.