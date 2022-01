På E6 ved Dovreskogen har ein tankbil snurra.

– Semitraileren fekk ein sleng på hengaren, seier operasjonsleiar Rune Vegard Husøy.

Han trur vegen opnar att «ganske snart».

– Men ver obs på at det kan vere veldig glatt forskjellige stader på grunn av skiftande vêr og variasjon mellom varmegradar og kuldegradar, seier Husøy.

Dette er dagen då Gyda vil vere på sitt «mest intense», melder NVE.

I tillegg vil ein fønvind smelte ekstra mykje snø, og slik forsyne vassdraga med enda meir vatn.

Så langt er det sendt ut 21 røde farevarslar i forbindelse med ekstremvêret – ny rekord, ifylgje NVE.

I Melhus måtte to stykker svømme i land da vassmassane tok bilen deira.

Torsdag morgon køyrde Vetle Øvrebotten langs fylkesveg 5676 i Sunnfjord. Der sto han plutseleg ansikt til ansikt med store steinar i vegbana.

– Eg møtte ein bil berre eit par minutt i forkant, så raset må ha gått nettopp, seier Vetle til NRK.

Han presiserer at han tek hendinga «med ro».

– Når du er ute og køyrer på slike våte dagar, så kan det rase, seier han.

DUNDRA NED: Vetle Øvrebotten sto ansikt til ansikt med store steinar på fylkesveg 5676 i Sunnfjord. Foto: Raymond Lidal / NRK

Fleire stengde vegar

Roger Berg ved Vegtrafikksentralen fortel om ei travel natt.

– Det er mykje vatn stort sett overalt. Det er ikkje alle stader det går an å gjere noko med det, seier han.

Hardast ramma er Midt-Noreg, men også andre stader er det redusert framkome.

Slik er tilstanden på vegane: Ekspandér faktaboks Vestland: Desse fylkesvegane er stengde inntil vidare grunna vêret: Fv 5637 Skjolden - Urnes, stengd.

Fv 5606 Menes, stengd.

Fv 55 Esebotn, stengd.

Fv 5623 Bakka, stengd.

Fv 5625 Skjerdalen, stengd. Desse fylkesvegane er stengde med ny vurdering fredag klokka 09:00: Fv 5720 Hjellestranda, stengd.

Fv 609 ved Heilevang, stengd.

Fv 5744 Fossebakken-Navelsaker ved Navelsakerstranda, stengd.

Fv 5722 Veslebygda-Flo, stengd.

Fv 5723 Sande-Bødal, stengd.

Fv 5724 Sandnes-Briksdal, stengd. Desse fylkesvegane er stengde på grunn av ras og andre hindringar: Fv. 5676 Åmotsvegen, stengd. Møre og Romsdal: Fv. 63 Indreeide i Fjord: Stengt grunna fare for snøskred.

Fv. 6138 ved Landstøa i Sunndal, er vegen stengt i begge retningar. Fare for snøskred, vegen er stengt.

Fv. 6114 Gjemnes: Stengt Gaupsetvegen: Åndalsbrua pga. overvatn.

Rv. 655 Ørsta: Norangsdalen i Ørsta er stengt på grunn av rasfare.

Fv. 6150 er stengt ved Vidøra i Surnadal fordi vegen er overfløymd.

Fv. 5981 i Vestnes ved Fagervikbukta er stengd på grunn av ras.

Fv. 5890 mellom Åmelfot og Innselset i Volda er stengd på grunn av vatn i vegbana.

Fv. 660 Molde: Stengt mellom Eidsvåg og Eresfjord på grunn av ras.

Fv. 5829 Volda: Stengt mellom Otterdal og Grodås på grunn av rasfare.

Fv. 6186 Spjøtneset, på strekninga Todal - Kjelklia: Stengt grunna flaum.

Ferjesambandet Småge - Orta - Sandøya - Finnøya - Ona på fylkesveg 6038 er innstilt grunna vêret.

I tillegg er fleire hurtigbåtruter i Møre og Romsdal innstilt inntil vidare grunna vêret. Trøndelag: Fylkesveg 6900 er stengt ved Skjækerfossen grunna flaum.

E14 mellom Stjørdal og Meråker er stengt grunna flaum.

Fv. 6172: Auster Brannåsen i Rindal: Vegen er stengt grunna flaum.

Fv. 6330: Mørriaunet - Follafoss: Stengt grunna vanskelege køyreforhold.

Fv. 6578 Moan - Forset: Stengt på grunn av steinras.

Fv. 6612 Hofstad - Klett: Stengt grunna flaum.

Fv. 6674 Eklesbakken - Jervan: Stengt grunna flaum.

Fv. 6900 Skjækerfossen, på strekninga Volden - Symoen: Stengt grunna flaum.

Fv. 6924: Brenna i Steinkjer: Stengt grunna uvêr.

E39 ved Vasslivatnet i Heim kommune er stengt grunna ras.

Fv. 65 Rindal: Stengt ved Garberg fordi vegen har blitt vasket bort av flaumen.

Fylkesveg 720 på strekninga Verrabotn - Follafoss er stengt på grunn av vanskelege køyreforhold.

Fylkesveg 709 på strekninga Børsa - Hove er stengt på grunn av jordskred. Troms og Finnmark: E6 Kvænangsfjellet: Kolonnekøyring.

E6 Sennalandet: Kolonnekøyring.

E69 Skarsvåg - Nordkapp: Stengt grunna uvêr.

E69 over Skipsfjordhøgda bom: Kolonnekøyring.

Fv. 98: Ifjordfjellet. Stengt grunna uvêr.

Fv. 882: Ferjestrekninga Øksfjord - Hasvik: Innstilt inntil vidare grunna uvêr.

Fv. 888 Bekkarfjord - Hopseidet: Kolonnekøyring.

Fv. 890 Kongsfjordfjellet: Kolonnekøyring. Vegen kan bli stengd på kort varsel.

Fv. 891 Båtsfjordfjellet: Kolonnekøyring. Nordland: E6 Saltfjellet: Kolonnekøyring.

E10 Bjørnfjell: Vegen er stengt for uvêr.

Rv. 77 Graddis: Kolonnekøyring.

Rv. 80: Ferjestrekninga Bodø - Moskenes: Innstilt grunna dårleg vêr.

Dei mest trafikkerte fjellovergangane sør i landet er opne. Unntaka er Rv. 13 over Vikafjellet. Rv. 15 over Strynefjellet og Fv. 53 Tyin-Årdal. Det blir teke ei ny vurdering på om vegen over Strynefjellet kan opna klokka 14 i dag, medan dei to andre blir vurderte i morgon.

SPERRA VEG: Ved Osen gard i Gaular er vegen sperra av eit stein og jordskred. Foto: Arne Stubhaug / NRK

NVE: – Flaumtoppen kan komme natt til fredag

NVE ventar at vasstanden i elver og vassdrag vil auke.

– Det er store lokale variasjonar, men torsdag vil bli den mest intense dagen, seier regionsjef i NVE, Terje Thuset.

– Flaumane heng litt etter. Flaumtoppen kan komme natt til fredag.

Roleg i Vestland

Fylkesberedskapssjef i Vestland, Haavard Stensvand, minner om at varsla gjeld vidare torsdag og inn mot fredag.

– Vi må ikkje begynne å slappe av ennå. NVE understrekar at det er ein risiko i mange timar, så folk må ikkje bli altfor ivrige og gå ut og rydde ennå, seier Stensvand.

– Men vi er glad for at det ikkje vart så ille som frykta, i alle fall ikkje så langt.