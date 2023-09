Fleire stemmesetlar kasta enn ved siste val: Difor hamnar tusenvis framleis i søpla

Kvart einaste valår går tusenvis av stemmesetlar til spille.

Av dei nesten 2,7 millionane som valde å stemme i kommunestyrevalet i år (62 prosent) leverte 4.379 stemmesetlar som ikkje blei talde.

Dette er ein god del fleire enn under stortingsvalet i 2021, då litt under 4.000 møtte same skjebne.

Det er styret i dei ulike valkretsane som bestemmer om dei blir godkjente eller ikkje.

Ifølge Valgdirektoratet sine nettsider, er dette dei vanlegaste årsakene til at ei stemme blir kasta at:

Så mange stemmer gjekk i søpla i 2023 Ekspander/minimer faktaboks Overskrifta viser dei forkasta stemmene frå kommunestyrevalet i vanleg skrift og fylkestingsvalet i (parentes). Oslo har ikkje eit separat fylkesting. Agder: 255 (154)

255 (154) Akershus: 512 (540)

512 (540) Buskerud: 251 (215)

251 (215) Finnmark: 122 (83)

122 (83) Innlandet: 406 (139)

406 (139) Møre og Romsdal: 242 (234)

242 (234) Nordland: 452 (166)

452 (166) Oslo: 66

66 Rogaland: 276 (474)

276 (474) Telemark: 165 (137)

165 (137) Troms: 232 (136)

232 (136) Trøndelag: 475 (150)

475 (150) Vestfold: 182 (231)

182 (231) Vestland: 528 (166)

528 (166) Østfold: 215 (278)

Vestland-kommunar kasta flest

Desse er også dei vanlegaste årsakene i Vestland, fortel valansvarleg Bertil Søfteland til NRK.

Der gjekk talet på forkasta kommunevalstemmer så vidt ned, frå 532 til 528. Dette er framleis fleire enn noko anna fylke i landet.

– Det er eigentleg litt overraskande. Dersom vi ser på talet i Vestland, så har vi hatt ein veldig positiv trend over fleire val.

Her leverer Erna Solberg si stemme i Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023. Foto: Tuva Aaserud / NTB

Søfteland seier at han ikkje kan svare for dei enkelte kommunane, og viser til at fylkestingsvalet har eit mykje lågare tal: berre 166.

Der er det Akershus som er verstingen, med 540 forkasta stemmer.

– Eg hugsar at vi ein gong har passert tusen totalt. Så det at vi ved dette valet har eit veldig mykje lågare tal, det er veldig bra, seier Søfteland.

«Tippekupong-kryssing»

I både kommune- og fylkesvalet i Vestland hadde ei vesentleg mengd setlar blitt kasta fordi det ikkje kom fram kva for liste eller parti veljaren hadde stemt på.

– Nokre har drive med tippekupong-kryssing, og ikkje gitt oss som skal sitje og forstå dei noko hint om kva for eitt av partiet dei har ønska seg.

– Dei har kryssa av på alle, eller nær sagt alle.

Det er også fleire som har teke med seg ein valsetel frå ei anna kommune, og dermed stemmer på eit parti som ikkje har lokale kandidatar.

– Det er ikkje eit krav om at ein skal bruke dei stemmesetlane som er i lokalet. Ein kan fylle ut ein eigen, dersom ein fyller inn dei opplysingane som er nødvendige.

– Det er ikkje alle partia som stiller med liste alle stader i Noreg. Dermed så kan ein ende opp med å stemme på nokon som ikkje stiller liste akkurat i det valet ein gir si stemme til.

Kommunane i Vestland fylke har blitt flinkare på å informere om korleis ein skal stemme, seier valansvarlege Søfteland. Foto: Julie Helene Günther / Oeystein Gunther

Meiner slengarar gjer det lettare å stemme feil

Det har også skjedd i eitt tilfelle at ein veljar tok med seg ein setel som ikkje gjorde det tydeleg om dei stemte i kommune- eller fylkestingsvalet.

Andre grunnar var at veljaren var folkeregistrert i feil kommune, eller prøvde å stemme fleire gongar. Der er Bergen eit særskilt uvanleg eksempel i fylket.

Vestland har ikkje endra nokre av rutinane sine sidan sist val, for å gjere sjølve teljinga meir presis, ifølge Søfteland.

– Den var nok også presis for fire år sidan. Men det som kanskje kommunane har blitt flinkare til, er å rettleie folk om korleis dei skal gi frå seg stemma si.

– Tilfella der setelen for eksempel manglar offentleg godkjent stempel er færre. For dei gjer ikkje dei opplagde feila like ofte.

Då ein gjekk igjennom stemmene i Bergen som EVA-systemet ikkje ville ha, fann ein 35 overflødige stemmer. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Prøvde å stemme fleire gongar i Bergen

I tillegg var det veljarar i Bergen som prøvde å stemme fleire gongar, slik at 35 stemmer blei forkasta. Det same gjorde ein person i Austevoll, og ein i Øygarden.

Bjarte Frønsdal ved bystyret sitt kontor i Bergen forklarar korleis det kan skje:

Kvar enkelt stemme blir registrert i eit system ved namnet Eva.

Dette skal varsle valmedarbeidarane dersom nokon kjem inn og prøvar å stemme ein gong til, men stemmer kan også bli feilregistrerte, fortel han.

– Skjer det at stemma blir feilregistrert, for eksempel ved at veljaren hevdar å ikkje ha stemt før, blir ekstra stemmer tekne imot.

– Desse blir alle kontrollerte av valadministrasjonen i ettertid før valet blir godkjent.