Fleire snøskred i Sør-Noreg

HRS Sør-Noreg får melding om at det går snøskred fleire stader i Sør-Noreg søndag ettermiddag. Spesielt gjeld dete områda Jotunheimen og Indre Sogn. Sjekk varsom.no og pass på at turen blir trygg både for deg sjølv og dei som ventar der heime, melder HRS Sør-Noreg.