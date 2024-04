Fleire slagsmål i Bergen sentrum

Natt til laurdag var det fleire som ikkje klarte å oppføre seg. To gongar måtte politiet rykke til meldingar om slagsmål. Like over midnatt rykka dei til Standgaten der ein person hadde fått ei kutt i panna. To gjerningspersonar forlate staden før politiet var framme.

Like før kl. 03 måtte politiet igjen rykke ut til melding om slagsmål, denne gong ved Nedre Ole Bulls plass. Der blei tre personar vist vekk frå sentrum.