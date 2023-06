Fleire seksuallovbrot enn før

Til no i år er det i Sogn registrert tolv saker som gjeld seksuallovbrot. Det er meir enn totalen i heile 2022, skriv Sogn Avis. Fem av sakene gjeld valdtekt. Ei urovekkande utvikling, seier politioverbetjent Jorunn Furuheim. Statistikken for fjoråret syner elleve tilsvarande saker for Sogn, medan talet for heile Sogn og Fjordane driftseining var 89.