Fleire rusa personar stansar bilar og kastar flasker i Bergen

Politiet har teke imot ei melding om fleire rusa personar som forsøker å stanse bilar og kastar flasker i Rådal i Bergen.

Etter utrykking til staden melde politiet fyrst at dei hadde fått kontroll på to personar og leita etter to andre som sprang frå staden.

Kl. 22.22 melder dei at dei har kontroll på ein tredje person, som skal ha vore den mest aktive i hendinga.

Minst eit køyretøy har blitt utsett for hærverk, men ingen personar er skadde, melder politiet.

– Det er så langt ingen opplysingar som tyder på at forholdet er relatert til fotballkampen på Brann Stadion, skriv Eirik Loftesnes i politiet.