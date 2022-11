Fleire hundre vil ha ny skule på budsjettet

Under fakkeltoget og folkeaksjon for bygging av ny Skram skole i Måløy var fleire hundre til stades for å vise sitt engasjement. Skulebygget er i dag i dårleg forfatning og elevar og lærarar er flytta til ein brakkeskule nesten 5 km unna. Aksjonsgruppa ber politikarane om å prioritere nytt skulebygg i budsjettet. Ein ny skule er kostnadsrekna til over 300 millionar kroner.