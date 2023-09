Fleire hundre krev betre veg over øy

140 personar på Halsnøy i Kvinnherad har nyleg skrive under eit opprop til Vestland fylkeskommune, skriv Kvinnheringen. Dei krev at det snarast skjer noko med FV. 500 over Halsnøy. Vegen er tidvis så smal at det berre er plass til ein bil, samstundes som det er stor trafikk over øya til og frå ferjesambandet Ranavik-Skjersholmane. Ifølgje avisa skulle vegen bli utbetra før Halsnøytunnelen vart gratis.