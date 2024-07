Seks sikta og ein mistenkt etter knivstikking i Luster

Ein 14-åring er sikta for drapsforsøk og fire andre tenåringar er sikta for medverknad til grov kroppsskade, etter at ein mann i 50-åra blei knivstukken i eit skogholt i Luster.

Ein 16-åring sikta for medverknad til grov kroppskrenking i panleggingsfasen og ein ung tenåring er mistenkt for det same.

Også fornærma er sikta for å ha avtalt møte med mindreårig med mål om seksuell omgang.