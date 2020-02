Fleire fjellovergangar stengde i nord og sør – ventar full storm i Sør-Noreg

Natt til onsdag og i morgontimane stengde fleire av dei mest sentrale fjellovergangar i Sør-Noreg.

I 03-tida i natt blei det innført kolonnekøyring på riksveg 7 over Hardangervidda, men etter berre tre kvarter måtte brøytemannskapa melda frå til Vegtrafikksentralen.

– Det var behov for kortare kolonner fordi sikten var så dårleg. Ikkje lenge etter stengde me fjellet for personbilar. No er fjellet heilt stengd. Det blæs kraftig og det har tatt seg opp nokså fort, seier trafikkoperatør John Andreas Omdal.

Onsdag klokka 07 er det stiv kuling på Hardangervidda. Utover dagen er det varsla vind opp i storm styrke.

I tur og orden har fjellovergangane Hol-Aurland på fv. 50, rv. 7 over Hardangervidda og fv. 53 mellom Tyin-Årdal blitt stengde. Både over Hemsedalsfjellet (rv. 52) og Haukelifjell (E134) er det innført kolonnekøyring på grunn av uvêr.

BJØRNFJELL: E10 over Bjørnfjell er stengd på svensk side onsdag morgon. Foto: Statens vegvesen, web-kamera

Polart lågtrykk herjar i nord

I Nord-Noreg slo det polare lågtrykket inn over landsdelen tysdag kveld. Onsdag morgon er det stengt fleire stader, mellom anna E16 over Saltfjellet, Kvænangsfjellet og Kråkmofjellet.

Fv 813 over Beiarfjellet er også stengd grunn uvêr. Kolonnekøyring blir vurdert fortløpande. E10 over Bjørnfjell er stengd på svensk side, også på grunn av uvêr, melder Statens vegvesen.

Mellom Vestland og Innlandet vert ikkje Tyin-Årdal opna onsdag, melder Vegtrafikksentralen.