Fleire fjellovergangar stengde – stor trafikk over Hemsedalsfjellet

SISTE: Fylkesveg 53 Tyin-Årdal er opna for trafikk. På E134 Haukelifjell er det innført kolonnekøyring.

For mange er det siste dag av vinterferien, men turen heim kan bli krevjande. Fleire fjellovergangar mellom aust og vest er no stengde.

Det merkast godt på riksveg 52 Hemsedalsfjellet, der Vegtrafikksentralen melder om ekstra stor trafikk.

– Det vil nok bli ein del trafikk over Hemsedalsfjellet, for det er mange som blir tvinga til å velja denne vegen i dag. Vi tilrår likevel å køyre der eller over Filefjell, seier trafikkoperatør Eirik Rystad Skånøy.

Han ber folk om å berekna god tid, og seier at ein ikkje er garantert å komma over fjellet.

Kan opne i ettermiddag

Det er no stengt på Hol-Aurland, Hardangervidda og Vikafjellet, opplyser Statens vegvesen.

– Politiet oppmodar om å følgje råda som blir gitt frå Vegtrafikksentralen og meteorologane, seier operasjonsleiar Terje Magnussen.

Riksveg 7 Hardangervidda blir tidlegast opna for kolonnekøyring seint i ettermiddag.

Fylkesveg 50 Hol-Aurland opnar tidlegast seint i ettermiddag, det er usikkert om det blir innført kolonnekøyring.

– No har dei akkurat byrja å rydda eit snøras på mellom Hol og Aurdal. Det kan ta tid, seier Skånøy.

Sundag er siste dag i vinterferien for mange, noko som betyr mange bilistar på vegane.

– Vi får mange spørsmål om når dei ulike fjellovergangane opnar igjen.

Betring utover dagen

Det har vore ruskete forhold i fjellet i Sør-Noreg. Berre i går var det fem leiteaksjonar i fjellet. Det er varsel om betydeleg snøskredfare i Indre Fjordane, Indre Sogn, Voss og Hardanger, melder varsom.no.

Meteorolog Marianne Skolem Andersen ved Meteorologisk institutt seier vêret vil roe seg i fjellet i løpet av dagen.

– Vinden er i minking, så det blir betre forhold utover dagen, fortel meteorologen.

– Vi har varsla første på dagen at det kan vere stiv kuling utsette stader, og at det utover ettermiddagen blir søraust frisk bris, så då burde vinden vere ganske grei. Det blir litt nedbør i dag òg, så det blir litt snø, seier Andersen.