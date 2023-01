Fleire elevar blir mobba i skulen

Over åtte av ti elevar trivst på skolen, men fleire elevar enn før blir mobba. Det gjeld på alle trinn, syner tal frå Elevundersøkinga 2022. Undersøkinga viser at det har blitt meir mobbing i skulen samanlikna med 2021. Mobbing er mest utbreitt blant dei yngste elevane. På 7. trinn svarar 10 prosent at dei har vore utsett for mobbing, mens på VG1 er det 4 prosent. (NTB)