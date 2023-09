Fleire blir smitta av harepest

Stadig fleire blir smitta av sjukdommen harepest i Noreg. I august og september har langt fleire vorte smitta enn i same periode dei siste tre åra. I august og september i år har 54 personar vorte smitta av harepest, ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI). Det er over dobbelt så mange som i same periode i fjor og langt fleire enn dei siste tre åra. Harepest kan overførast frå dyr til menneske. Den smittsame sjukdommen gir vanlegvis eit forholdsvis mildt sjukdomsforløp hos menneske, ifølgje FHI. Det startar som regel med akutt feber, frysningar, hovudverk og trøyttleik. Dersom sjukdommen ikkje blir behandla, kan forløpet vere langvarig. Sjukdommen kan behandlast med antibiotika.

FHI har følgjande råd for å unngå smitte med harepest:

* Ver varsam med å handtere døde eller sjuke harar og smågnagarar.

* Unngå å drikke vatn direkte frå naturen.

* Ver varsam ved feiing av muselort eller andre aktivitetar der muselort kan kvervlast opp og pustast inn.

* Vern deg mot mygg og flått når du ferdast i naturen.(NPK)