Fleire besøker musea

Musea i Sogn og Fjordane nærmar seg besøkstala frå før pandemien. Etter å ha stilt ut Nikolai Astrup sine verk har kunstmuseet i Førde lokka over 6300 besøkande i sommar. Det er godt over 2019-tala. Til saman har over 36.000 besøkt musea i Sogn og Fjordane hittil i år. På same tid i 2019 hadde 40.000 besøkt musea.