Fleire bedrifter bind straumprisen

Fastpriskontraktane for næringslivet har vorte skulda for å vere «dyre», «stivbeinte» og ein «straumfiasko».

No er det teikn til at prisane går ned og at fleire bedrifter teiknar kontrakt. Ein oversikt i nisjeavisa Europower viser at prisnivået er mellom 60–70 øre per kWh i Sør-Noreg, avhengig av lengd og prisområde.

Statkraft opplyser på same tid at dei har selt meir enn 6 TWh på fastpriskontraktar fram til 2030, fordelt på 366 kontraktar.