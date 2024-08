Fleire arbeidsledige i Vestland

I august var 6.165 personar i Vestland registrerte som heilt arbeidsledige. Det utgjer 1,8 prosent av arbeidsstyrken, viser tal frå Nav. Det er 447 fleire heilt ledige enn på same tid i fjor. Snittet for landet samla ligg på 2,0 prosent heilt ledige, som utgjer ein auke på 12 prosent. Nye tal frå Nav syner at nær 72.000 innbyggarar mellom 20 og 66 år i Vestland stod utanfor arbeidsmarknaden i 2023. Det svarar til 18,2 prosent og er 2.272 personar fleire enn i fjor.