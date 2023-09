Flaug drone for nærme flyplass

Dronepiloten som i august flaug drone for nærme Florø lufthamn, har fått eit førelegg på 12.000 kroner. Piloten tok bilete av hus på oppdrag for ein meklar. – Han vart meld og bøtelagd for brot på luftfarstlova, med flyging i ei forbodssone. seier etterforskingsleiar Eivind Bjørnsen, ved Florø politistasjon.