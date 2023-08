Flåmsbanen stengt på grunn av tre i sporet

Flåmsbanen, på strekningen mellom Myrdal og Flåm, er stengt på grunn av et tre i sporet. Fire tog er innstilt som følge av dette.

– En grein fra et tre hadde falt ned på kontaktledningen, og hadde begynt å ulme. Det var et tog som kjørte forbi som oppdaget dette, sier pressevakt i Bane Nor, Anne Kirkhusmo.

Et arbeidstog er på vei for å utbedre dette.

– Vi håper å kunne kjøre tog igjen fra klokken 13.10. Hvis alt går etter planen, så vil toget som skal gå fra Myrdal klokken 13.13 gå som normalt, opplyser Kirkhusmo.