Flammer var ute av kontroll på Radøy

Det brant i et røkeri i Bøvågen på Radøy. Nå er brannen slukket. – Flammene er tatt ned, det er bare glør igjen, sier operasjonsleder Eirik Loftesnes i politiet. Røkeriet ligger ved et bolighus, men det er ikke vare for spredning. Ingen personer har blitt eksponert for røyk.