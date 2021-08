Fjord1 trekkjer søksmål

Ferjeselskapet Fjord1 var i usemje med dotterselskapet The Fjords når det gjaldt vidare strategi, og gjekk i sommar til søksmål mot dotterselskapet. Det var sette av tre dagar frå og med 18. august i tingretten i Sogn og Fjordane for å handsame saka. No melder Sunnmørsposten at søksmålet er trekt.