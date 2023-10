Fjord1 får kontrakt på Lavik-Oppedal

Reiarlaget Fjord1 AS har fått kontrakt for drift av ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 over sognefjorden for perioden 2026 til 2034. Reiarlaget var i konkurranse med to andre store reiarlag om sambandet. I den nye kontrakten vil det bli avgangar på sambandet kvart 15. minutt. Ei betring frå dagens samband med tre ferjer og avgang kvart 20. minutt, opplyser Statens vegvesen.