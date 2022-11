Fjernar elsparkesyklar i Førde

Natt til fredag fjernar Høyanger-selskapet Mates elsparkesyklane sine i Førde, det skriv Firda. Opphavleg var tanken å gjere dei utilgjengelege for vinteren, men sjølv med mildvêr har dyr forsikring gjort at dei må avslutte sesongen no. Frå 1. september i år vart utleigeselskap for elsparkesyklar pålagd ansvarsforsikring.

Selskapet håpar å ha elsparkesyklane på plass igjen til våren.