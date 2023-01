Fjelloverganger kan bli stengt

Statens vegvesen opplyser at det er fare for kolonnekjøring eller stengning på Rv. 7 over Hardangervidda, Rv. 52 Hemsedal og Rv. 13 Vikafjellet i natt fordi det er ventet uvær. De anbefaler at kjørende passerer fjellovergangene innen klokken 22 til 23.