Fjellovergangar opnar

Fjellovergangane Hardangervidda, Hol – Aurland og Tyin – Årdal er opna igjen etter å ha vore stengde grunna dårleg vêr. Torsdag morgon var det kolonnekøyring for både personbilar og tunge køyretøy over Hardangervidda. Dei trafikkerte fjellovergangane E16 Filefjell, Rv52 Hemsedal og Rv13 Vikafjellet, samt E134 Haukeli og Rv15 Strynefjell er også opne for trafikk.