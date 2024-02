Fjellhaugen skisenter får forelegg etter akeulykke

Fjellhaugen skisenter på Matre har fått et forelegg på 50 000 kroner på grunn av manglende sikkerhetstiltak i forbindelse med en akeulykke i mars i fjor. Det skriver politiet i Kvinnherad i en pressemelding, skriver Kvinnheringen.

«Grunnlaget er at det ved oppstart om morgenen ikke ble satt i verk nødvendige sikkerhetstiltak rundt et dypt smeltehull nederst i akebakken. To skoleelever på skidag pådro seg lettere skader som følge av at de datt ned i hulet», skriver politiet i pressemeldingen, ifølge avisen.

– Vi har vedtatt forelegget og tar tilbakemeldingen fra politiet til etterretning. Ellers holder vi fram arbeidet for at Fjellhaugen skisenter skal være en trygg plass å oppholda seg, sier daglig leder i skisenteret, Kent Are Kjørsvik Petterson, til avisen.