Fitjar kom seg under grensa

Harald Rydland og Fitjar redda folketalet godt inn under den magiske grensa, skriv Sunnhordland. Dersom folketalet var over 3200 ved årsskiftet, ville Fitjar mista 7 millionar kroner i støtte. Tidlegare i desember var folketalet 3205. Ordførar Harald Rydland oppmoda studentar om å melda flytting frå kommunen, og 2. januar var det 3180 innbyggjarar i kommunen. No har ordføraren ambisjonar om at kommunen skal veksa, fortel han til avisa.