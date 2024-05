Fiskesykdom påvist hos laks i Sveio

Mattilsynet har innført en vernesone og to overvåkingssoner mellom Sveio, Bømlo og Stord kommune for å bekjempe laksesykdommen infeksiøs lakseanemi.

Virussykdommen ble nylig påvist på laks ved Grimsholmen i Sveio. Den blir omtalt som alvorlig og smittsom blant laks, men den er ikke farlig for mennesker.

Sonen skal hindre at sykdommen sprer seg videre. Dette innebærer at anleggene i sonen må desinfiseres og vaskes. All fisk i vernesonen på anleggene må kastes. Deretter vil området bli overvåket over tid, normalt over to år.

Sjøtroll Havbruk AS varslet Mattilsynet om sykdommen 25. april.