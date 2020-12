– Nå begynner dette å ikke være gøy lenger. Regelverket blir så komplisert at det nesten er umulig å forholde seg til. I tillegg skal de spore oss hele tiden. Det føles som de skal sette fotlenke på meg, som om jeg var en kjeltring, sier den 64 år gamle makrellfiskeren på Bømlo i Sunnhordland.

Vil hindre ulovlig landing av fisk

Nøstbakken er opprørt over de skjerpede kravene til fangst- og posisjonsrapportering som Fiskeridirektoratet nå vil ha innført for fiske- og fangsbåter under 15 meter.

Kravene er de samme som stilles til båter over 15 meter, deriblant størstedelen av den havgående flåten.

Rundt seks tusen fiskefartøy langs hele kysten vil bli berørt av kravene.

– Forslaget innebærer at alle fiske- og fangstfartøyene må rapportere posisjonene sine når de ute og fisker. De må også rapportere når de går fra land, når de har tenkt å gjennomføre fiskeriaktivitet, den daglige fangsten og fangsten de har tenkt å levere til et mottak, sier seksjonssjef Thord Monsen i Fiskeridirektoratets kontrollseksjon.

MENER KRAVENE ER RIMELIGE: Seksjonssjef Thord Monsen i Fiskeridirektoratet mener fiskerne er forpliktet til å bidra til økt kunnskap om ressursene de forvalter. Foto: Christian Lura / NRK

Selv om dataene også skal hjelpe forskere på Havforskningsinstituttet å kartlegge bestandene langs kysten, legger ikke Monsen skjul på at innskjerpingen er mest for å få bedre kontroll.

– Kjernen her er at fiskeren må binde seg opp til et kvantum før han kommer i land og før han vet om det står en inspektør på kaien. Dette vil være avgjørende for å minimere risikoen for ulovlige landinger av fisk.

Kan slå av posisjonsverktøyet

I tillegg til langt hyppigere innrapportering, vil forskriftsendringen trolig medføre at fiskebåtene må skifte til et nytt posisjonsverktøy som både sender signal hele tiden og lagrer posisjonsdata internt. Det kan innebære at andre kan se båtens posisjon.

Det er dette Nøstbakken og mange andre fiskere NRK har snakket med reagerer sterkest på.

– Jeg syns det er uhørt! En del av fiskeriet er å gå på jakt. Da er det konkurranse og førstemann til mølla. Det er jo det som er gøy. Blir dette innført, kan jo alle se hvor jeg jakter, sier 64-åringen.

GJELDER 6000 BÅTER: 35-foteren «Solfisk» er en av rundt seks tusen norske fiskebåter som må ha nytt posisjonsverktøy om Fiskeridirektoratet får viljen sin. Her ligger båten til kai i Håvik på Bømlo. Foto: Eli Bjelland / NRK

I dag har de fleste av båtene under 15 meter kun et antikollisjonssystem (AIS), hvor besetningen selv kan slå av signalet hvis de ikke ønsker at båten skal være synlig for andre. AIS er frivillig for båter under 15 meter, med unntak av ved fiske etter leppefisk og kongekrabbe.

Nøstbakken forteller at han selv kun har AIS-en på når han går i leia. Når han er på sine egne favorittplasser og tar opp fisk, er den av.

Fiskarlaget: – Mer krevende hverdag

Norges Fiskarlag støtter fiskerne og legger spesielt vekt på den økte arbeidsmengden rapporteringen vil medføre.

– Dette vil gjøre en travel og hektisk hverdag enda mer krevende. Risikoen for at en estimerer feil eller ikke overholder en rapporteringsfrist er stor. Sanksjonene vil nok bli så kraftige at vi frykter det vil skremme vekk de minste aktørene, sier Kåre Heggebø, andre nestleder i Norges Fiskarlag og styreleder i Fiskarlaget Vest.

HESTMAKRELL: Bømlo-fisker Nøstbakken fisker blant annet etter hestmakrell. Blir de nye kravene innført, kan andre fiskere se hvor han tar opp fisken sin. Foto: Eli Bjelland / NRK

Fiskeridirektoratet mener de nye kravene er noe fiskerne må finne seg i.

– De driver en næringsaktivitet og har fått adgang til å utnytte fellesskapets ressurser. Da følger det med en forpliktelse til å bidra til at vi får mest mulig kunnskap om hvordan vi utnytter disse ressursene, sier Thord Monsen.

Forslaget ligger nå hos Nærings- og fiskeridepartementet, hvor fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) skal avgjøre om de skjerpede rapporteringskravene skal innføres.