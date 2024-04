Fiskeridirektoratet skeptiske til torskeoppdrett i Vik

Nordfjordfirmaet Sjømatstaden AS har søkt konsesjon om oppdrett av torsk i Vik kommune i Sogn. Selskapet har lyst å etablere oppdrettsanlegg ved Håastrondi og Straumsnes.

Fiskeridirektoratet har no kome med si vurdering der dei frårår ei slik etablering, fordi ho kan medføra vesentlege negative konsekvensar for lokale bestandar av kysttorsk. Det melder Sogn Avis. Direktoratet er spesielt uroa for at oppdrettstorsk skal rømme frå merdane.

I høyringsrunden har mellom anna Sognefjorden Vel, Norske lakseelver og Naturvernforbundet kome med innspel. No er det opp til Vestland fylkeskommune å avgjere saka.

– Me ventar framleis svart frå Statsforvaltaren i Vestland, seier Elisabeth Aune, seniorrådgjevar naturressursar, landbruk og reiseliv i fylkeskommunen, til avisa.