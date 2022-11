Fiskeren Lars har blitt barnepasser under barnehagestreiken

– Det har blitt en litt annen hverdag både for oss voksne og for ungene.

Fiskeren Lars Sakseide på Bømlo har turnusfri. Det viste seg å bli en god løsning for travle foreldre under barnehagestreiken.

I tillegg til sin egen fireåring, sitter søsterens ett- og treåring og ser på barne-TV.

– Vi må trå til når det stopper opp med barnehagene, sier fiskeren.

Familien er en av svært mange som har blitt rammet av barnehagestreiken.

På Bømlo er seks av åtte barnehager lammet av streik.

– Hos oss er fire av sju avdelinger helt stengt, og mange barn har ikke hatt et tilbud siden 27. oktober, sier Heine Larsen, som er styrer i Espira Salamonskogen barnehage.

Onsdag kan flere områder bli hardt rammet.

Partene i barnehagestreiken kom ikke til enighet mandag og fortsetter meklingen på tirsdag.

Dersom de ikke kommer til enighet, er det varslet en opptrapping med ytterligere 700 ansatte fra hovedsakelig barnehager i Bodø, Bergen, Askøy, Øygarden og på Karmøy.

Uenige om pensjon

Ansatte i private barnehager har vært i streik siden 15. oktober. Fra 3. november er 2400 barnehageansatte tatt ut.

Årsaken er at det ble brudd i meklingen i årets lønnsoppgjør mellom Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Partene er uenige om blant annet pensjonsordningen til de ansatte i private barnehager.

Ansatte i PBL-barnehagene må i dag betale en høyere egenandel til pensjonen sin enn de må i andre private og kommunale barnehager, uten å oppnå en bedre pensjon i den andre enden, ifølge Fagforbundet.

Støtter de streikende

For Lars Sakseide har det stort sett gått fint å passe de tre barna, men en del logistikk har det blitt, sier han.

– Bømlo er et lite sted og streiken preger mange av de som bor her. Det er jo avgjørende at noen kan se etter ungene slik at de voksne kan komme seg på jobb, sier han.

– Hva synes du om streiken da?

– Jeg forstår godt at de ansatte i barnehagen streiker, men ja, det blir en belastning for alle oss andre og dermed en litt kinkig situasjon, sier Sakseide.

– Jeg håper jo at de får gjennom det de streiker for og at det kan ordne seg for alle parter.