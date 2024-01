Fiskeprisane til himmels

Norske fiskarar drog i land fisk for over 30 milliardar i fjor. Det syner førebelse tal frå Fiskeridirektoratet. Det har vore ein nedgang i tal fisk som blei fiska, men prisen på alt fiskeslag har auka mykje. Særleg makrellen har auka mykje i pris og har no ein snittpris på like under 18 kroner.