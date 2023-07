Fire turister reddet ned fra fjellet

Til sammen fire amerikanske turister måtte reddes ned fra fjellet i to ulike redningsaksjoner i går kveld. To av dem gikk seg vill ved Lønahorgi på Voss, mens de to siste var savnet ikke langt fra Myrdal. De fire var alle kalde, men ellers ikke skadet. Mannskaper fra Røde Kors og et redningshelikopter deltok i letingen.