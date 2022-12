– Lutefisken så veldig fin ut, eg må ha ein kilo. Det kan du ete? spør mormor.

– Neeei, svarar Mats, og dreg på det.

– Men du et jo fisk?

Mats Torsvik og mormor Berit Tviberg Eriksen handlar mat til jul. Mats prøvar å unngå å kjøpa animalske produkt.

Årets jul blir den fyrste der han vil halda seg unna kjøt.

– Akkurat no driv eg og ser litt på korleis eg skal løysa det. Kanskje skal eg laga mi eiga nøttesteik, seier Torsvik.

Mormor Berit Tviberg Eriksen er derimot fast bestemt på at ho skal eta pinnekjøt på julekvelden.

Det gjer også 37 prosent av befolkninga i Noreg, ifølgje ei undersøking som er gjennomført for MatPrat, opplysningskontoret for egg og kjøtt.

– Eg hadde hatt problem om eg skulla ha jul med berre grønt.

Men ho aksepterer barnebarnet si kjøtfrie jul.

Mats har nettopp lagt ein pakke butterdeig i handlekorga. Butterdeig er brukt i mange oppskrifter på nøttesteik. Foto: Lars Christian Wallace / NRK

– Det kan han laga, det er heilt greitt, seier mormor Berit Tviberg Eriksen.

– Men viss han skulle ete hos meg, måtte han ha laga maten sjølv, seier ho.

Har mista lysta på kjøt

Mats er einig i at han bør laga vegetarmaten sin sjølv.

– Eg tenkjer at det at eg vel å gå mi retning, ikkje skal gå utover dei rundt meg. Det er veldig hyggjeleg om familie gjer det vesle ekstra for å gjera jula mi litt meir plantebasert, men det er ikkje noko eg krev, seier Torsvik.

– Og når han kjem til meg trur eg ikkje han er så fanatisk at han ikkje et det eg serverer, seier Eriksen.

Mats har allereie ete ein slags julemiddag med mormor i år. Då åt han pinnekjøt.

– Det var sjølvsagt kjempegodt, men eg kjente at eg fint kunne klart meg utan. Eg kunne laga meg ei nøttesteik og kost meg like mykje med den. Når ein har unngått kjøt ei stund, byrjar ein å mista lysta på det, seier Mats.

Mats vel vekk animalske produkt av omsyn til klimaet, dyra og eiga helse. Men han synest det er betre å eta kjøt, enn at det blir kasta. Foto: Lars Christian Wallace / NRK

Meir å velja i enn nøttesteik

– So rause dei var med kvarandre, seier vegetarentusiast og kokebokforfattar Hanne-Lene Dahlgren etter å ha høyrt Mats og Berit fortelja om korleis dei skal feira jul.

Sjølv skal ho feira jul hjå svigerfamilien i Sverige. Der blir heile julemiddagen plantebasert.

– Eg skal laga min nye favoritt, veggisribbe, nøttesteik, og ha knuste kokte poteter, rosenkålsalat og ein herleg brun saus til, seier Dahlgren.

Hanne-Lene si oppskrift på veggisribbe Foto: Hanne-Lene Dahlgren Ekspandér faktaboks INGREDIENSER 500 g fast tofu, ikke silken gjerne fra Helios

20-30 stk nellikspiker valgfritt

6 ss tamari el. soyasaus

1 ts liquid smoke valgfritt men anbefalt GLAZE 3 ss brunt sukker

2 ss smør gjerne plantebasert

1 ss dijonsennep

2 ss tamari el. soyasaus

4 hvitløksfedd revet el. finhakket

1 ts chilikrydder

1/4 ts kanel ANNET 1/2 lime FREMGANGSMÅTE Start med å presse tofuen tørr med kjøkkenpapir, gjerne sett noe tungt på toppen en halvtimes tid om du har tid. Del deretter et rutenett over hele tofuen ca 1 cm ned i blokken, men ikke så det går helt gjennom. Gjenta på alle tofuene. Hvis du har, sett gjerne nellikspiker i toppen, så mange du ønsker. Dette setter en ekstra god og julete smak. Bruk gjerne en brødpose og bland soyasaus og liquid smoke i den, legg deretter tofubitene med kuttsiden ned i posen og stram rundt. Vend godt på den, og la ligge i minst en time, opp til to dager i kjøleskap om du vil forberede. Når du nærmer deg servering, sett ovnen på 190 grader over-og undervarme, og stek i 50 minutter eller litt lengre om du vil ha enda tørrere overflate. Når det er 15 minutter igjen av steketiden, varm opp alle ingredienser til glazen, og ta av platen når det har kokt i et halvt minutt. Den blir litt tykkere når den får stå. Når tofuen er klar i ovnen, ta ut og sett på et serveringsfat, og hell over glazen. Nyt med en gang og server gjerne med tilbehøret du ellers ville hatt til ribbe. Du kan også spise den kald som pålegg eller noe annet kreativt du kommer på. Dersom du elsker asiatiske smaker er det knallgodt med litt lime på toppen. NOTES Tips: Forbered gjerne glazen ved å blande alt sammen i forkant uten oppvarming og oppbevar kjøleskap. Varm deretter opp rett før servering så den får rette konsistensen. Inspirert av It dosn´t taste like chicken og justert etter mine smaksløker. Oppskrifta er henta frå Hanne-Lene si heimeside vegetarentusiast.no

Ho meiner det er mange mogelegheiter for å få meir vegetarisk inn i julehøgtida.

– Det er litt avhengig av kva tradisjonar det skal passa inn i. Ein kan auka tilbehøyrsmengda til vanleg julemat. Rosenkålsalat med linser, graskar og mykje smak er knallgod til ribbe, tipsar Dahlgren om.

– So vil eg slå eit slag for at minst ein av middagane i jula er eit heilt vegetarisk måltid, seier ho.

Hanne-Lene Dahlgren har laga ei eiga oppskrift på veggisribbe. Foto: Privat

Rimeleg at ein lagar sin eigen vegetarmat

Også Dahlgren er einig i at det kan vera rimeleg at dei som skal eta vegetarisk på julaftan, lagar maten sjølv, mellom anna av omsyn til at det kan vera stressande å vera vert på julekvelden.

– Viss ein er den eine som skal eta noko anna enn fellesskapet, synest eg ein skal vera på den aller rausaste sida, seier ho.

Ho meiner ein eksempelvis kan ha med julemat heimanfrå, som ein kan varma i omnen medan ribba kviler.

– Så slepp vertskapet å få enno ein ting å tenkja på, seier ho.