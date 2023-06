Fire personer evakuert etter brann

Fire personer, hvorav to barn, er evakuert fra en tomannsbolig i Fana, hvor et vaktselskap meldte om røykutvikling. Politiet opplyser at det har brent i batteri og noe tøy i boligen. – Brannen er nå slukket og ingen personer har kommet til skade, sier vaktkommandør Trond Landaas på 110-sentralen i Bergen. Brannvesenet rykket ut med røykdykkere og mannskaper fra tre brannstasjoner.