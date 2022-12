Fire personar blir framstilt for fengsling etter skyting i Hollendergaten

Fire personar blir framstilt for fengsling etter skyting i Hollendergaten natt til i går. Dei er sikta for grov kroppsskade eller medverking til dette.

Politiet rykka ut natt til onsdag til Hollendergaten etter melding om skyting. To personar har fått skotskader, i tillegg til at det er skader som er resultat av slag og spark.

Politiadvokat Inger-Lise Høyland stadfester at dei blir framstilt for varetektsfengsling. Det var Bergens Tidende som først omtalte fengslinga. Det blir halde fengslingsmøter i dag.