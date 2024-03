Fire nye veker i varetekt i valdtektssak

Tre menn har sete varetektsfengsla etter å ha blitt sikta i ei valdtektssak i Stad, som skal ha funne stad for fire veker sidan. Ei ung jente er fornærma i saka.

Tidlegare denne veka blei to av dei sikta varetektsfengsla for fire nye veker. I går blei også den tredje varetektsfengsla for fire nye veker, melder Fjordenes Tidende. I likskap med dei to andre har også den tredje brev- og besøkskontroll.