Fire meter breitt ras stenger E39

E39 Skrede ved Hornindalsvatnet i Stad kommune er stengt grunna jordras. – Raset er fire meter breitt og går over vegen. Mannskap er på veg for å sjå på raset og dirigere trafikken, seier trafikkoperatør Andreas Egenæs Herland i Vegtrafikksentralen. Omkøyring skjer via rv. 651.