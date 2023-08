Fire menn sikta for grov narkotikakriminalitet

Det melder BT.

– Det er alvorleg, grov narkotikakriminalitet dei er sikta for, seier politiadvokat Asbjørn Onarheim i Vest politidistrikt til avisa. To menn blei arresterte i ein væpna aksjon på Landås onsdag. I tillegg vart to andre menn arresterte. Det skal vera snakk om store mengder narkotika. Dei arresterte held til i bergensområdet.

Politiadvokaten vil ikkje kommentera om dei utelukkar at fleire kan bli arresterte, men seier til avisa at det er gjort beslag av både narkotika og køyretøy. Dei fire sikta skal framstillast for varetektsfengsling fredag. Politiet vil då be om lukka dører.