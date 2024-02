Fire månader på rad med unormalt låge temperaturar

Januar blei uvanleg kald og enda på 2,2 grader under normalen. Lenge låg månaden an til å bli blant dei 20 kaldast januarmånadane, men den milde avslutninga «øydela» for dette. Ifølge Meteorologisk institutt er januar den fjerde månaden på rad med unormalt låge temperaturar. Det har ikkje skjedd på over 20 år. Ein ny studiesyner at januar, ville ha vore endå kaldare utan global oppvarming. – Ein tilsvarande kuldeperiode ville vore 4 grader kaldare i ei verd utan menneskeskapte klimaendringar, seier klimaforskar Karianne Ødemark i ei pressemelding.