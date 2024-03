Fire i trafikkulykke på E16 i Voss

Ein bil med fire personar køyrde utfor vegen på E16 like nord for Vaksdal og Jamnatunnelen i Voss. Alle fire skal no vere ute av bilen, vakne og medvitne. Det er store materielle skadar på bilen. Airbagen vart utløyst, ifølge politiet. Politi og ambulanse er på staden. Det er tidvis stans i trafikken.