– Sommeren har vært bedrøvelig, sier Kjell Skår.

Han har drevet Korssund gjestehavn i Fjaler siden 1960-tallet.

For mange har havnen siden vært et naturlig overnattingssted på båtturer langs kysten i Sogn og Fjordane.

Men denne sommeren har gjestehavnen hatt 80 prosent færre båtturister innom.

– Det har vært veldig stille. Det har bare vært noen få båter innom. Det merkes kolossalt, det, sier han.

– Har vært litt vått

Rolf og Lill Sivertsen sitter inni en motorbåt i Bekkjarvik Gjestehavn.

Regnet drypper på kalesjen utenfra, men det har ikke stoppet dem fra en ferie på sjøen denne sesongen.

– Det har vært litt vått. Alt har blitt litt sånn på impuls, og etter værmeldingen, sier han.

Rolf og Lill Sivertsen har feriert på sjøen tross en sommer preget av gråværsdager på Vestlandet. Her besøker de Bekkjarvik Gjestehavn i Austevoll. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Men mange andre har holdt seg på land. For gjestehavnen har hatt en nedgang i besøkende på 25 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Været og prisen på diesel og forskjellige elementer har gjort at vi har hatt en viss reduksjon, sier havnesjef Gunn Mette Kvist.

Hun sier at båtene ofte blir liggende lenger, men at besøkene er færre.

Flere store båthavner på Vestlandet har opplevd det samme.

Både Florø og Bergen havn har hatt en nedgang i besøkende denne sommeren, viser tall som NRK har hentet inn.

Gunn Merete Kvist mener været og dieselprisen har gjort at mange har latt være å reise med båt. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Mistet 40 prosent omsetning

På Solheim Diesel i Florø, merkes mangelen på båtturistene godt.

De selger til båt og sjøliv, og merker nedgangen.

I juli i år gikk omsetningen ned med 40 prosent.

– Det er færre kunder, og færre båter. Vi merker også på verkstedet, at lokalbefolkningen ikke har hatt båtene på service, sier daglig leder, Frode Standal.

– Har ikke hatt samme vekst som resten av Norge

Kristin Krohn Devold er administrerende direktør i NHO Reiseliv. Hun sier det har vært en stor vekst i reiselivet i Norge sammenlignet med i fjor, men ikke overalt.

– Vestlandet har ikke hatt like sterk vekst som resten av Norge, fordi vestlandet har hatt veldig mye dårlig vær, sier Krohn Devold.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier været har vært en avgjørende faktor for reiselivet på vestlandet. Foto: Oda Hveem / NHO Reiseliv

Hun legger til at Bergen har hatt veldig god vekst, hovedsakelig fordi byen generelt sett har mer utenlandske turister enn andre steder på vestlandet.

Men høsten kan bli bra, mener direktøren.

– Det hyggelige her er at tre av ti bedrifter sier at de har flere bookinger denne høsten, enn i rekordåret 2019.