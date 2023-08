Fire arresterte for ran i Bergen

Klokka 23:23 i går kveld fekk politiet i Bergen melding om at ein mann i 20-åra skal ha blitt utsett for vald i Bergen sentrum. Til Bergens Tidende seier operasjonsleiar Stine Mjelde at vedkomande også skal ha blitt rana for nokre gjenstandar. Seinare blei fire menn stansa i eit køyretøy på Danmarks plass og arresterte for hendinga. Dei er no sikta for medverknad til grovt ran.