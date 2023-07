Firda: Ung gut blei lokka ned i parkeringshus og banka opp

To ungdommar er avhøyrde etter at ein gut skal ha blir lurt ned i eit parkeringshus i Førde der han blei slått og sparka fleire gongar. Det skriv avisa Firda. Den eine av gjerningspersonane skal ha vore over den kriminelle lågalder, medan den andre skal ha vore under. Den fornærma guten skal vere yngre enn begge dei som utøvde valden. Avisa skriv også at ein video av hendinga har blitt delt på nett.