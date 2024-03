Firda: Tre personar sikta i trefellingssaka

Onsdag morgon er det klart at tre personar er sikta i saka. Det melder avisa Firda.

Tysdag kveld blei to personar arresterte etter at eit tre vart felt over riksveg 5 ved Knapstad i mellom Florø og Førde.

– Dei er lauslatne frå varetekt, og har erkjent forholda, seier Synnøve Domben, tenestestadsleiar i politiet i Florø, til avisa.