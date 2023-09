Fintelling og utalte stemmer i Bergen kan vippe valget

Fintellingen etter valget i Bergen kan endre valgresultatet, skriver BT. Ifølge BA er det 2000 forhåndsstemmer som ikke er talt. Bare 31 stemmer mangler for at Venstre skal ta et mandat fra Høyre. BT meldte dette først. Skulle det skje, kan Arbeiderparitiet ha et potensielt flertall sammen med Venstre, SV, Rødt, Sp, KrF og MDG, skriver BT.

For at de 2000 stemmene skal endre resultatet må Venstre gjøre det langt bedre blant disse enn de har gjort ellers i valget. De må være større enn Høyre som med sine 25,4% er langt større enn Venstre med 5,0%.