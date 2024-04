Fint vær utsetter køene på Vestlandet

Vegtrafikksentralen kan melde om overraskende lite kø på veiene rundt klokken 14.00.

– Det går i utgangspunktet veldig bra med trafikken på Vestlandet nå. Det har vært et trafikkuhell på E16 på Voss, som har ført til noe kø. Men det ser ut til at det ene feltet nå er åpnet for trafikk mot Bergen, sier trafikkoperatør Jørgen Bødtker ved Vegtrafikksentralen Vest.

– Utenom det, er det faktisk ikke begynt å bygge seg kø, tilføyer Bødtker.

At det ikke har bygget seg opp noe kø, rundt klokken 14.00 på Vestlandet, mener Bødtker er typisk på en solrik dag som denne.

– Min ukvalifiserte gjetning, er at det må være det fine været som gjør at folk utsetter hjemreisen for å nyte solen på påskens siste dag, sier Bødtker og konstaterer:

– Men vi regner med at det blir kø utover dagen, nå som påsken straks er over.