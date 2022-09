Finansbyråd gir regjeringen mye av skylden for store kutt i Bergen

– Det ser ikke ut som Trygve Slagsvold Vedum kan bli vår frelser.

Det sa finansbyråd i Bergen, Per Arne Larsen (V), da han onsdag la frem mindretallsbyrådets forslag til bybudsjett for 2023.

Sammen med rentehopp, prisvekst og økte materialkostnader, venter kommunen over en halv milliard kroner i strømutgifter til neste år, en stor økning fra 115 millioner kroner i år.

Nå gir Larsen regjeringen mye av skylden for omfattende kutt og forskyvninger på 4 milliarder kroner i Bergens bybudsjett.

– Hadde vi ikke hatt de økte strømutgiftene, hadde vi hatt et større handlingsrom til å fargelegge dette med byrådspartienes prioriteringer. Nå har våre prioriteringer måtte gjenspeile seg i hva vi faktisk skjermer, vi må skru og file på alt, sier han.

Byrådet, som består av Ap, MDG og Venstre, foreslår blant annet å:

Budsjettforslaget blir blant annet kritisert av Høyre, SV og Rødt for det de omtaler som «usosiale kutt». De viser blant annet til utsettelsen av rehabiliteringen av de kommunale boligene i Lotheveien.

Finansbyråd Larsen sier han «får vondt i magen» av dette kuttet.

– Vil skjerme barn og unge

Byrådet sier de har prioritert å skjerme barn og unge, og viser blant annet til at de vil gjøre det gratis for barn nummer tre å gå i barnehagen.

I tillegg vil byrådspartiene blant annet støtte landets første brukerstyrte aktivitetssenter for rusavhengige med over 2,2 millioner kroner. De vil også redde fem ungdomsklubber fra nedleggelse og lage to nye for til sammen 1,6 millioner kroner.

De sju ungdomsklubbene er Knutepunkt Møllaren, Magneten ungdomsklubb, Elvetun ungdomsklubb, Ådnahall Ung, Krohnborg Ung, Ungdomsklubb ved Gimle skole og Ungdomsklubb i Ytrebygda.

I tillegg ønsker byrådet at Bergen skal tiltrekke seg flere studenter ved å tilby en prøveordning med kulturkort. Det er satt av 2 millioner kroner til dette.

BILLIGE MER FLER: Byrådet ønsker å gjøre det gratis for barn nummer tre i rekker og utover, å gå i barnehagen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Retter pekefinger mot Vedum

Larsen sier han savner strøm-tegn fra regjeringen.

– Vi har ikke fått noen signaler på at regjeringen vil kompensere de store strømutgiftene, og vi vet jo at de har en utfordring fordi strømutgiftene treffer kommunene ulikt. Bergen treffes veldig hardt og vi vet ikke hvordan de skal håndtere dette, sier han.

Byråden har et håp om 130 millioner kroner i kompensasjon for høye strømregninger når statsbudsjettet legges frem.

– Hvis ikke det skjer, må vi vurdere å kutte i tjenestene våre. Så vi håper at dette blir dekket fullt ut. I så fall vil situasjonen i Bergen kommune lysne litt utover høsten, sier Larsen.

– Vedum er finansministeren, og han skal legge frem statsbudsjettet. Det er Finansdepartementet som må regne på hvordan de i all verden skal kompensere Bergen kommune for dette, sier finansbyråden.

NRK har tatt kontakt med finansminister Trygve Slagsvold Vedum for en kommentar. Han har så langt ikke svart på kritikken, men Finansdepartementet henviser til Kommunal- og distriktsdepartementet.