Fikk inndratt førerkortet i nytt halvår

En mann i 50-årene har fått inndratt førerkortet sitt for nye 6 måneder. Han ble stanset av UP i en kontroll i Fyllingsdalen i Bergen klokken 23.10 i går kveld. Det viste seg at han manglet gyldig førerkort. Den opprinnelige inndragningstiden gikk ut ved midnatt, 50 minutter før han ble stanset.